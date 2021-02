Pierpaolo parla della rottura con la ex dopo l’aereo al GF Vip: Ariadna Romero interviene – VIDEO (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stamattina nella Casa del Grande Fratello Vip si è creato del malumore per via di un aereo arrivato per Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero, entrambe collegate a Pierpaolo Pretelli (la seconda l’ha reso padre del piccolo Leonardo). Aereo al GF Vip, Pierpaolo parla della rottura: Ariadna Romero interviene E mentre Ariadna Romero ringrazia gli estimatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stamattina nella Casa del Grande Fratello Vip si è creato del malumore per via di un aereo arrivato per Elisabetta Gregoraci e, entrambe collegate aPretelli (la seconda l’ha reso padre del piccolo Leonardo). Aereo al GF Vip,E mentreringrazia gli estimatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

elisa_c_c : @occhio1980 Se fosse stata così tanto avanti avrebbe capito da sola che la stanno usando strumentalmente per colpir… - blogtivvu : Pierpaolo parla della rottura con la ex dopo l’aereo al #GFVip: Ariadna Romero interviene – VIDEO - QueenG80328621 : @Ancheno15 Ma con che coraggio ? Meno male non parla ariadna perché ne avrebbe da dire su giulia che prima di entra… - vale1586stella : RT @Ginevra_Styles_: Morta per Pierpaolo che parla di Elisabetta con alda mentre passa l’aereo per lui e Giulia RIDO AHAHAHAHAHAH #gregorel… - LaColucci3 : @posso_dir Ma oggi è uscito un articolo in cui dicevano giulia sta per entrare nella casa del gf,si batterà su Mass… -