Paris e Inner a Garmisch Discesa e SuperG a poche ore da Cortina (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inversione di programma sulla pista Kandahar di Garmisch per le ultime gare di coppa prima dei Mondiali: oggi Discesa e domani SuperG. A Garmisch il tempo è infatti migliorato anche se c'è un nuovo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inversione di programma sulla pista Kandahar diper le ultime gare di coppa prima dei Mondiali: oggie domani. Ail tempo è infatti migliorato anche se c'è un nuovo ...

alcinx : RT @neveitalia: E' già tempo di discesa a Garmisch. Inner: 'Condizioni ok per me'. Paris: 'Neve morta, ma giù a tutta' #4Febbraio https://t… - neveitaliasport : RT @neveitalia: E' già tempo di discesa a Garmisch. Inner: 'Condizioni ok per me'. Paris: 'Neve morta, ma giù a tutta' #4Febbraio https://t… - neveitalia : E' già tempo di discesa a Garmisch. Inner: 'Condizioni ok per me'. Paris: 'Neve morta, ma giù a tutta' #4Febbraio… -