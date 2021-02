Navalny in Tribunale. Faccia a faccia Lavrov - Borrrell: 'Relazioni a un punto critico' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre oggi il principale oppositore di Putin, Alexei Navalny è di nuovo in Tribunale a Mosca per rispondere dell'accusa di diffamazione, si muove la diplomazia in suo aiuto. Oggi il primo incontro ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mentre oggi il principale oppositore di Putin, Alexeiè di nuovo ina Mosca per rispondere dell'accusa di diffamazione, si muove la diplomazia in suo aiuto. Oggi il primo incontro ...

