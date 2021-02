cronaca_news : Migranti, raffica di partenze dalla Libia: 1500 in 36 ore. In 420 a bordo della Ocean Viking -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti raffica

La Repubblica

...di liceo che difende la consecutio temporum o una comandante di nave che soccorre io un ... Non per caso lo usano ai leghisti, che adoperano uno dei linguaggi politici più poveri dai ......di liceo che difende la consecutio temporum o una comandante di nave che soccorre io un ... Non per caso lo usano ai leghisti, che adoperano uno dei linguaggi politici più poveri dai ...A bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranée, unica nave umanitaria in mare insieme alla piccola Astral di Open Arms, adresso ci sono più di 420 persone, di cui 149 minori ( l'89 per cento dei quali ...Costretto a un interrogatorio non ufficiale di quattro ore e mezza, alla formattazione della scheda della sua macchina fotografica e a lasciare la Grecia, spinto dalla polizia del posto che lo minacci ...