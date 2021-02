M5s diviso | Casaleggio insiste con Rousseau Di Battista | «Draghi farà Recovery dei potentati»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Proseguono le consultazioni di. L’ex presidente della Bce incontrerà il M5s domani, sabato 6 febbraio. Rumors in queste ore si rincorrono: il fondatore del MoVimento Beppe Grillo è arrivato a Roma e avrebbe già ricevuto una lunga telefonata dal premier incaricato, che avrebbe messo sul tavolo una serie di garanzie, che farebbero star tranquilli Di Maio e buona parte dei pentastellati. C’è chi però continua ad essere sfavorevole: Alessandro Diresta fermo sulla linea del no; mentreha proposto il voto sulla piattaforma. leggi anche l’articolo —> Salvini: «dovrà scegliere tra la Lega e i 5 Stelle», il leghista “molla” l’alleata Meloni? M5sdivide,con. Di ...

Ilper ora tra le aperture di Luigi Di Maio e il no convinto dell'ala vicina ad Alessandro Di Battista . Oggi comunque Beppe Grillo dovrebbe incontrare il premier dimissionario Giuseppe ...La composizione della delegazione- sottolineano fonti della Camera interpellate al riguardo - non è stata ancora comunicata formalmente. Il Movimento èal suo interno. Luigi Di Maio è il ...Proseguono le consultazioni di Draghi. L'ex presidente della Bce incontrerà il M5s il prossimo sabato. Le parole di Casaleggio e Di Battista.Oggi l’ex presidente della Bce incontra i partiti medio-grandi. Centrodestra in ordine sparso: Berlusconi guiderà la delegazione azzurra. Il segretario del Pd Zingaretti: «Definire il perimetro e fare ...