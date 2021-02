Istat: in Italia omicidi in calo, ma aumentano quelli in famiglia (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Italia calano gli omicid i, ma aumentano quelli in famiglia con le vittime che sono soprattutto donne . Il dato è stato diffuso dall' Istat ed è relativo all'anno 2019, quando gli omicidi sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 febbraio 2021) Incalano gli omicid i, maincon le vittime che sono soprattutto donne . Il dato è stato diffuso dall'ed è relativo all'anno 2019, quando glisono ...

sole24ore : I dati #Istat hanno mostrato che in #Italia, a dicembre 2020, si sono persi 101.000 posti di lavoro: 99.000 di ques… - Agenzia_Italia : Allarme Cgil: 'L'Istat certifica il rischio imminente di una bomba sociale' - f_mauriello : RT @ludovicaioppolo: Continuano a diminuire gli omicidi in Italia, che ha un'incidenza di vittime di omicidio tra le più basse d'Europa. Ne… - aniramiznat : RT @MediasetTgcom24: Istat: omicidi in calo in Italia, ma aumentano quelli in famiglia #istat - MediasetTgcom24 : Istat: omicidi in calo in Italia, ma aumentano quelli in famiglia #istat -