Inter a rischio fallimento, ecco la scadenza che fa tremare i tifosi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Inter a rischio fallimento. Suning è alla ricerca di 200 milioni di euro per risanare il bilancio (Emilio Andreoli/Getty Images)Tempi duri per le finanze dell’Inter. Come riportato dal Financial Times, Suning, deve risanare le casse nerazzurre che hanno subito una perdita di 200 milioni di euro. La pandemia relativa al Covid-19 non ha di certo aiutato la situazione, situazione aggravata anche dall’alto monte ingaggi complessivo della squadra e dello staff. Per contrastare questa pesante crisi, Suning, sta cercando nuovi investitori per cercare di ridurre il passivo entro la fine dell’anno. Ti potrebbe Interessare anche->Inter, tanti hedge fund alla finestra: spunta l’Interesse di Arctos Inter fallimento, passivo di ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021). Suning è alla ricerca di 200 milioni di euro per risanare il bilancio (Emilio Andreoli/Getty Images)Tempi duri per le finanze dell’. Come riportato dal Financial Times, Suning, deve risanare le casse nerazzurre che hanno subito una perdita di 200 milioni di euro. La pandemia relativa al Covid-19 non ha di certo aiutato la situazione, situazione aggravata anche dall’alto monte ingaggi complessivo della squadra e dello staff. Per contrastare questa pesante crisi, Suning, sta cercando nuovi investitori per cercare di ridurre il passivo entro la fine dell’anno. Ti potrebbeessare anche->, tanti hedge fund alla finestra: spunta l’esse di Arctos, passivo di ...

in_citta : Avevamo fatto un buon lavoro insieme al vecchio gruppo regionale di @Si_Toscana @TommasoFattori e Paolo Sarti i sol… - infoitsport : Calciomercato Inter, una stella a rischio cessione: c’è anche il City - firenzeviola_it : IL GIORNO DEL PRIMO ALBERO NEL VIOLA PARK, COMMISSO SCRIVE LA STORIA VIOLA. CONTRO L’INTER COME IN COPPA E CON LO S… - Bubu_Inter : RT @GiovaQuez: Individuate aree di patologia che incrementano rischio di decesso da Covid. Nell'ambito di queste aree sono state individuat… - EnricoDon3 : @MarcoKappa11 In realtà l'Inter non è a rischio default, ma capisco sia divertente pensarlo o parlarne. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rischio Probabili formazioni Serie A della 21giornata: ultime news dai campi

...erano rimasti fuori dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia vinta contro l'Inter. Il ... Al centro c'è de Ligt a rischio panchina. Davanti coppa Morata - CR7 mentre in mediana dovrebbero ...

Inter: tra Fiorentina e Juve Conte si gioca la stagione

Scenario che si ripeterà anche la settimana prossima, con l'Inter attesa dallo scontro diretto con ... Insomma, non vincere a Firenze potrebbe allungare ulteriormente la classifica, col rischio di ...

Il QS: "Inter, rischio contraccolpo. A Firenze è vietato sbagliare" TUTTO mercato WEB Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Le possibili scelte di Prandelli e Conte per Fiorentina-Inter: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 21^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Fiorentina e Inter – valida pe ...

Inter a rischio fallimento, ecco la scadenza che fa tremare i tifosi

Inter fallimento. Suning è alla ricerca di duecento milioni di euro per risanare il bilancio in profondo rosso.

...erano rimasti fuori dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia vinta contro l'. Il ... Al centro c'è de Ligt apanchina. Davanti coppa Morata - CR7 mentre in mediana dovrebbero ...Scenario che si ripeterà anche la settimana prossima, con l'attesa dallo scontro diretto con ... Insomma, non vincere a Firenze potrebbe allungare ulteriormente la classifica, coldi ...Le possibili scelte di Prandelli e Conte per Fiorentina-Inter: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 21^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Fiorentina e Inter – valida pe ...Inter fallimento. Suning è alla ricerca di duecento milioni di euro per risanare il bilancio in profondo rosso.