Instagram sperimenta storie a scorrimento verticale | in stile TikTok

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021), il social del momento assieme a quello che sta crescendo più rapidamente –– potrebbe modificare alcuni suoi aspetti chiave per rinnovarsi ed adeguarsi alle rapidissime leggi di mercato che in questo settore cambiano velocemente. Gli aspetti chiave si identificherebbero nellecon una visualizzazione che da orizzontale potrebbe passare in, proprio come il competitor principale made in Cina. L’informazione arriva da TechCrunch e riporta sostanzialmente che nei laboratori di Facebook si starebbe già testando tale possibilità. Nello screenshot che riportiamo infatti, l’immagine indica chiaramente che si può “scorrere verso l’alto e verso il basso per sfogliare le”. Al di sotto c’è anche un pulsante che sembra essere quello tipico di attivazione, suggerendo che ...