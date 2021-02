In Abruzzo tre Comuni finiscono in zona rossa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) PESCARA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a seguito della riunione del Comitato Tecnico Scientifico regionale, sta per firmare un’ordinanza per porre in zona rossa, tra le altre misure, i Comuni di Atessa, San Giovanni Teatino (in provincia di Chieti) e Tocco da Casauria (provincia di Pescara). La zona rossa sarà in vigore a partire dalla mezzanotte. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Regione con cui si anticipa il contenuto dell’ordinanza.

