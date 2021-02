Il Covid non arretra: 14.218 contagi e 377 morti. Allerta varianti, Iss: “Stare a casa il più possibile” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Covid, contagi e varianti: il virus non arretra. E nelle ultime 24 ore sono 14.218 i contagi e 377 i morti. E tra recrudescenza del virus e piano vaccinale a rilento, è Allerta varianti. Dunque, nelle ultime 24 ore, ancora quasi 15.ooo nuove infezioni da coronavirus in Italia. Non solo. Il bollettino odierno, sui dati della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute, si aggiorna ad altri 377 morti, che portano il totale a 90.618 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 270.507 tamponi, con un indice di positività al 5,25%. Infine, sul fronte dell’incidenza nei reparti ospedalieri, dai numeri del report apprendiamo che i pazienti ricoverati in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021): il virus non. E nelle ultime 24 ore sono 14.218 ie 377 i. E tra recrudescenza del virus e piano vaccinale a rilento, è. Dunque, nelle ultime 24 ore, ancora quasi 15.ooo nuove infezioni da coronavirus in Italia. Non solo. Il bollettino odierno, sui dati della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute, si aggiorna ad altri 377, che portano il totale a 90.618 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 270.507 tamponi, con un indice di positività al 5,25%. Infine, sul fronte dell’incidenza nei reparti ospedalieri, dai numeri del report apprendiamo che i pazienti ricoverati in ...

