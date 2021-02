Il coming out di massa di 185 attori e attrici tedeschi: «Contro silenzio e discriminazioni» (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Siamo attori che si identificano come gay, bi, trans*, queer, inter e non-binari, e molte altre cose. Fino ad ora, non siamo stati in grado di parlare apertamente della nostra vita privata senza temere ripercussioni sulla nostra vita professionale». Ma qualcosa deve cambiare. Recita così il manifesto #ActOut con il quale 185 attori e attrici tedeschi hanno voluto fare coming out – su un magazine nazionale – per lanciare un appello per una maggiore inclusione nel mondo della TV, del cinema e del teatro. https://twitter.com/szmagazin/status/1357584746352500738 Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) «Siamo attori che si identificano come gay, bi, trans*, queer, inter e non-binari, e molte altre cose. Fino ad ora, non siamo stati in grado di parlare apertamente della nostra vita privata senza temere ripercussioni sulla nostra vita professionale». Ma qualcosa deve cambiare. Recita così il manifesto #ActOut con il quale 185 attori e attrici tedeschi hanno voluto fare coming out – su un magazine nazionale – per lanciare un appello per una maggiore inclusione nel mondo della TV, del cinema e del teatro. https://twitter.com/szmagazin/status/1357584746352500738

