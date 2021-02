Ibrahimovic convocato dalla Procura Federale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo lo scontro nel derby con Lukaku, Zlatan Ibrahimovic è stato convocato dalla Procura Federale: presto toccherà anche al belga Vinse l’Inter, perse il Milan, pareggiarono entrambi: Lukaku e Ibrahimovic. Il loro duello non ha offerto trionfi, solo polemiche. Ora la Procura Federale vuole vederci chiaro. Vuole capire cosa sia successo, cosa si sono detti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo lo scontro nel derby con Lukaku, Zlatanè stato: presto toccherà anche al belga Vinse l’Inter, perse il Milan, pareggiarono entrambi: Lukaku e. Il loro duello non ha offerto trionfi, solo polemiche. Ora lavuole vederci chiaro. Vuole capire cosa sia successo, cosa si sono detti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA FIGC ? IBRAHIMOVIC ASCOLTATO DALLA PROCURA PER LA LITE NEL DERBY. VERRÀ PRESTO CONVOCATO ANCHE LUKAKU ?… - AMinghetti : RT @SkySport: ULTIM'ORA FIGC ? IBRAHIMOVIC ASCOLTATO DALLA PROCURA PER LA LITE NEL DERBY. VERRÀ PRESTO CONVOCATO ANCHE LUKAKU ? #SkySport #… - Ste_Gualdoni : RT @SkySport: ULTIM'ORA FIGC ? IBRAHIMOVIC ASCOLTATO DALLA PROCURA PER LA LITE NEL DERBY. VERRÀ PRESTO CONVOCATO ANCHE LUKAKU ? #SkySport #… - serieAnews_com : Dopo lo scontro nel derby con Lukaku, #Ibrahimovic è stato convocato dalla Procura Federale ???? - Gianluc21212259 : RT @SkySport: ULTIM'ORA FIGC ? IBRAHIMOVIC ASCOLTATO DALLA PROCURA PER LA LITE NEL DERBY. VERRÀ PRESTO CONVOCATO ANCHE LUKAKU ? #SkySport #… -