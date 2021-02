I ponti di Madison County | quando Clint Eastwood sorprese Meryl Streep sul set

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sul set de Idigrazie alla sua mancanza di ego e alle sue inintaccabili doti registiche. Durante una celebre scena de Idi, quella del litigio che ha luogo in cucina tra i personaggi interpretati da, quest'ultima rimase positivamente colpita dalla mancanza di ego e dall'onestà intellettuale del regista statunitense. Nella scena in questione Robert, il personaggio interpretato da, prima di mettersi a piangere volta le spalle alla telecamera: in questo modo il pubblico non riesce a vedere il viso del ...