I colori delle Regioni | oggi nuove decisioni | Campania verso una conferma del giallo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi prevede un’altra settimana in “” per la. E’ atteso perl’esito del nuovo monitoraggio settimanale sulla situazione dell’epidemia nelled’Italia e la cabina di regia composta dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero per la Salute non dovrebbe modificare lo status dellae questo nonostante un peggioramento dei dati registrato nel periodo 25-31 gennaio. Altre sono leitaliane a rischio retrocessione: Molise, Provincia di Trento, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo potrebbero passare dalla zona gialla a quella arancione. Pericolo ‘rosso‘, invece, per l’Umbria mentre l’area ‘bianca’ resta inaccessibile a tutti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.