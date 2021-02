Grave lutto per Stefano De Martino: nonna Elisa morta in casa dopo una caduta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Grave lutto per Stefano De Martino. L’adoratissima nonna Elisa è morta dopo essere caduta in casa, così come riporta NapoliToday. Sarebbero stati vani i soccorsi e non ci sarebbe stato nulla da fare per l’85enne, fan numero uno dell’ex marito di Belen Rodriguez. Grave lutto per Stefano De Martino: morta nonna Elisa Tra loro il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 febbraio 2021)perDe. L’adoratissimaesserein, così come riporta NapoliToday. Sarebbero stati vani i soccorsi e non ci sarebbe stato nulla da fare per l’85enne, fan numero uno dell’ex marito di Belen Rodriguez.perDeTra loro il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - milenarimucci : RT @tempoweb: #DayaneMello, l'uscita lampo dal #GfVip. Chi ha incontrato dopo il grave lutto @giadinagrisu #5febbraio - Sasa36322362 : @pandoraxxxxxx Infatti dovrebbe essere già fuori, non per cattiveria ma è un programma televisivo. L alternativa è… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #DayaneMello, l'uscita lampo dal #GfVip. Chi ha incontrato dopo il grave lutto @giadinagrisu #5febbraio -