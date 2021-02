Governo Draghi, il Movimento 5 Stelle: “Decidono iscritti a Rousseau” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Governo Draghi, Davide Casaleggio annuncia che saranno i militanti a dire sì o no alla fiducia. Domani nella delegazione forse anche Grillo Mario Draghi (Getty Images)Seconda giornata di consultazioni per Mario Draghi. Questa mattina alla Camera ha incontrato il gruppo delle Autonomie del Senato e nel pomeriggio tocca ai rappresentati di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Leu e Italia Viva. Per quanto riguarda le ultime tre formazioni l’appoggio è essere scontato. Domani incontri decisivi con Movimenti 5 Stelle e Lega. Se l’ex governatore della Banca D’Italia dovesse rilevare l’esistenza della maggioranza lo comunicherà nel pomeriggio a Mattarella. Oggi è Roma c’è anche Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau e figlio del ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021), Davide Casaleggio annuncia che saranno i militanti a dire sì o no alla fiducia. Domani nella delegazione forse anche Grillo Mario(Getty Images)Seconda giornata di consultazioni per Mario. Questa mattina alla Camera ha incontrato il gruppo delle Autonomie del Senato e nel pomeriggio tocca ai rappresentati di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico, Leu e Italia Viva. Per quanto riguarda le ultime tre formazioni l’appoggio è essere scontato. Domani incontri decisivi con Movimenti 5e Lega. Se l’ex governatore della Banca D’Italia dovesse rilevare l’esistenza della maggioranza lo comunicherà nel pomeriggio a Mattarella. Oggi è Roma c’è anche Davide Casaleggio, presidente dell’associazionee figlio del ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - siwel44it : RT @MMastrantuono: Draghi va sostenuto se difenderà tutti i provvedimenti portati a casa dal governo Conte, come il reddito di cittadinanza… - mirko60036887 : RT @Adnkronos: ++#GovernoDraghi, @GiorgiaMeloni: 'Non votiamo fiducia: mai con #Pd, #M5S e #Renzi'++ -