Fiorentina - Inter 0 - 2 | il tabellino

(Di venerdì 5 febbraio 2021) FIRENZE - L'batte 2 - 0 a domicilio lae si riporta in testa alla classifica, in attesa della gara del Milan. Al "Franchi" sblocca il gran gol di Barella alla mezz'ora, poi il ...

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - pisto_gol : Fio-Int 0:2 Netta vittoria e importante prestazione per l’Inter, che segna 2 gol con Barella ( gran dx nell’angolo)… - OptaPaolo : 2 - L’#Inter ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 2013/14,… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Inter, tre punti d’oro con #Barella e #Perisic: 2-0 sulla #Fiorentina e sorpasso sul Milan #SerieA - calciomercatoit : ??? Le parole di #Stellini nel post #FiorentinaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

Cristian Stellini, vice allenatore dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro la: le sue dichiarazioniAnticipo del venerdì per la ventunesima giornata. Weekend in vetta per l'che nell'anticipo supera 2 - 0 laal 'Franchi' e scavalca di un punto il Milan (che giocherà domenica). Viola non in grande serata, fanno vedere qualcosa di interessante solo fra i ...(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Inter batte Fiorentina 2-0 (1-0) nell'anticipo della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. I ...Firenze, 5 febbraio 2021 - Vince l'Inter, senza particolari patemi. Eppure la Fiorentina è stata dignitosa per tutto il primo tempo. Con Dragowski versione Superman e Quarta sempre più titolare (è lui ...