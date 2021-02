Ex Ilva, incidente nell’Altoforno 2: un ferito. La struttura è ripartita pochi giorni fa dopo anni di lavori imposti per la morte di un operaio (Di venerdì 5 febbraio 2021) È ripartito solo da qualche giorno, ma conta già un ferito l’Altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto, l’impianto in cui già nel 2015 è morto investito da una fiammata l’operaio Alessandro Morricella. dopo un lungo periodo di stop per lavori di messa in sicurezza disposti dal tribunale di Taranto, l’Afo2 aveva ripreso la produzione, ma a poche ore dalla sua ripartenza uno dei lavoratori di ArcelorMittal, durante un’attività di controllo, è caduto in una botola da un’altezza di circa due metri a poca distanza dalla vasca dove viene scaricata la loppa. La causa dell’incidente, che fortunatamente non ha procurato ferite gravi all’operaio, secondo quanto emerso è stato causato dal cedimento di una lamiera. Un episodio non grave, ma che ha suscitato aspre reazioni tra lavoratori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) È ripartito solo da qualche giorno, ma conta già unl’Altoforno 2 dell’exdi Taranto, l’impianto in cui già nel 2015 è morto investito da una fiammata l’Alessandro Morricella.un lungo periodo di stop perdi messa in sicurezza disposti dal tribunale di Taranto, l’Afo2 aveva ripreso la produzione, ma a poche ore dalla sua ripartenza uno dei lavoratori di ArcelorMittal, durante un’attività di controllo, è caduto in una botola da un’altezza di circa due metri a poca distanza dalla vasca dove viene scaricata la loppa. La causa dell’, che fortunatamente non ha procurato ferite gravi all’, secondo quanto emerso è stato causato dal cedimento di una lamiera. Un episodio non grave, ma che ha suscitato aspre reazioni tra lavoratori ...

