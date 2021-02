Electric Days Digital, il programma (Di venerdì 5 febbraio 2021) È partito il countdown per gli Electric Days Digital, il primo grande evento sulla sostenibilità e sulla mobilità elettrica che utilizza una piattaforma editoriale per guidare il consumatore all’acquisto dell’auto elettrica. Un nuovo format online che prevede trentuno appuntamenti in calendario, tra dibattiti, incontri, inchieste e video guide e che sarà in diretta online dall’8 al 12 febbraio 2021 e on demand sul sito www.electricdays.it, con la partecipazione di oltre cinquanta relatori, tra esperti di settore, addetti ai lavori, istituzioni e vertici dell’industria automotive italiana e internazionale. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 febbraio 2021) È partito il countdown per gli Electric Days Digital, il primo grande evento sulla sostenibilità e sulla mobilità elettrica che utilizza una piattaforma editoriale per guidare il consumatore all’acquisto dell’auto elettrica. Un nuovo format online che prevede trentuno appuntamenti in calendario, tra dibattiti, incontri, inchieste e video guide e che sarà in diretta online dall’8 al 12 febbraio 2021 e on demand sul sito www.electricdays.it, con la partecipazione di oltre cinquanta relatori, tra esperti di settore, addetti ai lavori, istituzioni e vertici dell’industria automotive italiana e internazionale.

Imprese, Flash Battery studia con i big il futuro dell'auto elettrica

E' la Flash Battery, leader nella produzione di batterie al litio, invitata all'evento internazionale degli "Electric Days Digital" in programma dall'8 al 12 febbraio. Il motivo lo spiega Marco Righi,...

Manca pochissimo al grande evento digitale sulla sostenibilità e sulla mobilità elettrica. Cinque giorni di incontri, dibattiti, sondaggi e video. Si parte l'8 febbraio ...

