Dayane Mello partecipa a distanza | dalla casa del GF Vip | alla veglia del fratello Lucas

(Di venerdì 5 febbraio 2021)distrutta dal dolorefunebre del, morto il 2 febbraio in un pauroso incidente automobilistico. La modella in videochiamata con la famiglia in Brasile assiste da lontano e piange disperata. Parla anche con il papà. Al GF Vip, dove ha deciso di rimanere finofinale, piange. La modella 31enne si commuove moltissimo quando un aereo sorvola la. I fan si stringono intorno a lei: in un messaggio le fanno sapere che le sono molto vicini.e la sua famiglia sembrano essere al centro del mondo in questo momento: manifestazioni di sostegno arrivano da ogni parte del pianeta. Il brasiliano Globo rivela che nella...

A tenere banca nella casa del Grande Fratello è il lutto che ha colpito nei giorni scorsi. Tante le testimonianze di affetto verso la modella brasiliana, tante anche le polemiche per alcune frasi che non sono piaciute al pubblico pronunciate da Alda D'Eusanio nella casa e da ...Altro guaio per Alda D'Eusanio. Questa volta gli autori del Grande Fratello Vip sono stati costretti a intervenire. Per distrarredopo il lutto, gli inquilini della casa più spiata d'Italia hanno deciso di ridere dei propri tatuaggi. La D'Eusanio, da sempre contraria ai tattoo, è però andata oltre. Tommaso Zorzi ha ...Anche l’ex Stefano Sala avrebbe parlato telefonicamente con Dayane, a cui avrebbe consigliato di rimanere nel Grande Fratello Vip, dove è circondata dall’affetto dei coinquilini e dei fan. Il modello ...Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA . Tommaso Zorzi fa piangere tutti: il gesto commovente per Dayane Mello. Tutti si stringono al dolore d ...