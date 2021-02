Con Draghi lo spread crolla, e il Mes non serve più. Un tema caldo in meno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si scrive Mario Draghi, si legge Mes. A qualcuno potrà anche sembrare assurdo ma l’incarico al padre del Whatever it takes ha avuto tra i suoi vari effetti quello di far diventare non così necessario il ricorso al prestito pandemico da 37 miliardi a tassi agevolati. La cosa ha un che di clamoroso, visto che proprio il Mes è una delle mine che ha fatto detonare le maggioranze che hanno sostenuto prima il governo Conte in salsa gialloverde prima e poi quello in giallorosso. Ma si può tranquillamente spiegare. Da quando Draghi ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella, lo spread Btp/Bund è sceso prima a 105 punti base, poi a 100 e infine a 98 punti base (qui l’articolo di Formiche.net con tutti i dettagli). E con i rendimenti del Btp decennale allo 0,5%, ai minimi da marzo 2016. Questo significa solo una cosa. Con ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si scrive Mario, si legge Mes. A qualcuno potrà anche sembrare assurdo ma l’incarico al padre del Whatever it takes ha avuto tra i suoi vari effetti quello di far diventare non così necessario il ricorso al prestito pandemico da 37 miliardi a tassi agevolati. La cosa ha un che di clamoroso, visto che proprio il Mes è una delle mine che ha fatto detonare le maggioranze che hanno sostenuto prima il governo Conte in salsa gialloverde prima e poi quello in giallorosso. Ma si può tranquillamente spiegare. Da quandoha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella, loBtp/Bund è sceso prima a 105 punti base, poi a 100 e infine a 98 punti base (qui l’articolo di Formiche.net con tutti i dettagli). E con i rendimenti del Btp decennale allo 0,5%, ai minimi da marzo 2016. Questo significa solo una cosa. Con ...

