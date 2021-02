Caldo anomalo? Sì | sarà bene riabituarsi

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Da quand’è che non sentite parlare di “”? Probabilmente da un bel po’ di tempo. Eh già, sinora è stato un Inverno dinamico, spesso piovoso, localmente nevoso, mai mite. Come? Mai mite? Cos’è successo? Eh sì, è proprio così, finora abbiamo avuto un andamento termico tutto sommato “normale”, salvo qualche rara eccezione. Ci stiamo salvando, alla grande, da proiezioni stagionali che fino a novembre indicavano una stagione invernale prevalentemente anticiclonica. Anticiclonica e mite. Fortunatamente sono subentrati altri elementi: prima la Nina, poi il riscaldamento stratosferico e l’indebolimento del Vortice Polare. Tutto troppo bello, quasi inverosimile… Sapete qual è la verità? Che tra non molto si tornerà a parlare di, anzi lo si sta già facendo perché l’aria estremamente mite ...

