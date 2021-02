Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Berrettini: 'Tornato al top, gli altri mi temono. E voglio salire ancora'. #AustralianOpen #Atp - Gazzetta_it : #Berrettini: 'Tornato al top, gli altri mi temono. E voglio salire ancora'. #AustralianOpen #Atp - FerrariTommi : #ATPCup è tornato il martello #Berrettini e con @fabiofogna battono @ThiemDomi e Austria daje ????????????????????????????? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Tornato

La Gazzetta dello Sport

Le strade verso la consapevolezza sono lastricate di gioie, dolori e buona salute. Matteolo aveva detto ancor prima che il 2021 vedesse la luce: della preparazione invernale, aveva apprezzato soprattutto la possibilità di svolgerla senza guai fisici, come non era mai accaduto ...... sia fisicamente che tennisticamente, e per mettermi in risalto, sonoin campo per cercare ... Fognini,, Sonego, Sinner, Travaglia, Caruso, Cecchinato. L'Italia del tennis maschile ...Quattro vittorie e una sconfitta, con la versione buona del kazako Alexander Bublik: questo finora il bilancio di Matteo Berrettini nel 2021, un anno che lo vede impegnato a riscattare il 2020 in cui ...TUTTO era in ordine , pulito , la gente rispettosa, c’era il bigliettaio seduto, con tanto di divisa, berretto, borsa nera a tracolla – serietà assoluta…tutti pagavano il biglietto, il rispetto delle ...