Bennacer | “Non vedevo l’ora di tornare Il Milan è una famiglia”

Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, è tornato dopo il lungo infortunio e ha parlato del suo momento a Milan TV. Queste le sue parole: "L'assenza è stata pesante, non vedevo l'ora di tornare. Quando vedevo la squadra giocare avrei voluto essere lì ad aiutare tutti, ma fa parte dello sport, di questo lavoro. Bisognava gestire bene questo tipo di infortuni. Mia moglie mi ha aiutato molto. Siamo una squadra, se ci sono o non ci sono è la stessa cosa. Se la squadra perde, perdo anche io. Ho lavorato tanto per tornare al massimo, toccare la palla è un'emozione che non sentivo da tanto tempo". Sul premio di miglior nordafricano del 2020: "Quando ricevi un premio ne vuoi un altro, devo fare tutto per provare a migliorare ancora".

