Barack Obama ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dall’insediamento di Biden a Fabio Fazio su Rai 3. A Che tempo che fa di domenica 7 febbraio sarà ospite Barack Obama – 44esimo Presidente degli Stati Uniti, Premio Nobel per la Pace 2009 («per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli») e in generale star mediatica dal carisma irresistibile. Michelle e Barack Obama, un amore da film guarda le foto L’intervista – la prima dell’ex Presidente in Italia – fa ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dall’insediamento di Biden asu Rai 3. A Cheche fa di domenica 7 febbraio sarà– 44esimo Presidente degli Stati Uniti, Premio Nobel per la Pace 2009 («per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli») e in generale star mediatica dal carisma irresistibile. Michelle e, un amore da film guarda le foto L’intervista – la prima dell’ex Presidente in Italia – fa ...

chetempochefa : «Non solo sei mia moglie e la madre delle mie figlie, sei anche la mia migliore amica. Amo la tua forza, la tua gra… - mrtrs77 : RT @sebmes: Ecco dove finiscono i fondi che Barack Obama raccoglie tenendo conferenze in giro per il mondo. Un grande, anche in questo. htt… - carmen_distaso : RT @chetempochefa: «Non solo sei mia moglie e la madre delle mie figlie, sei anche la mia migliore amica. Amo la tua forza, la tua grazia e… - Filippo__Rossi : RT @chetempochefa: «Non solo sei mia moglie e la madre delle mie figlie, sei anche la mia migliore amica. Amo la tua forza, la tua grazia e… - lattuga99 : RT @chetempochefa: «Non solo sei mia moglie e la madre delle mie figlie, sei anche la mia migliore amica. Amo la tua forza, la tua grazia e… -