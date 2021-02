Audience tv sempre più frantumata. A gennaio calano quasi tutti. Tengono RaiTre, La7 e 'altre tv' | (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pe il resto la politica che è tornato in primo piano con la crisi di governo rilancia La 7 che guadagno lo 0,3% i prime time, effetto principalmente della crescente performance della Gruber e del Tg ... Leggi su primaonline (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pe il resto la politica che è tornato in primo piano con la crisi di governo rilancia La 7 che guadagno lo 0,3% i prime time, effetto principalmente della crescente performance della Gruber e del Tg ...

