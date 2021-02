Addio Christopher Plummer, da Shakespeare a Hollywood (Di sabato 6 febbraio 2021) Il sipario è sceso definitivamente per il novantunenne Arthur Christopher Orme Plummer, canadese di Toronto, che ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo. Dopo avere raccolto numerosi consensi e premi teatrali nel corso degli anni ’50, soprattutto con allestimenti classici e molto Shakespeare, approda al cinema senza grandi riscontri. Almeno sino al 1965 quando è protagonista come capitano Von Trapp, accanto a Julie Andrews, nel musical Tutti insieme appassionatamente. Per il film 5 oscar e altrettante … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 febbraio 2021) Il sipario è sceso definitivamente per il novantunenne ArthurOrme, canadese di Toronto, che ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo. Dopo avere raccolto numerosi consensi e premi teatrali nel corso degli anni ’50, soprattutto con allestimenti classici e molto, approda al cinema senza grandi riscontri. Almeno sino al 1965 quando è protagonista come capitano Von Trapp, accanto a Julie Andrews, nel musical Tutti insieme appassionatamente. Per il film 5 oscar e altrettante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

MediasetTgcom24 : E' morto Christopher Plummer, addio alla star di 'Tutti insieme appassionatamente' #christopherplummer… - ParamountItalia : Addio all'attore premio Oscar #ChristopherPlummer - fedesene : Uno due miei film preferiti di sempre Addio a Christopher Plummer - paceeeeee : RT @MaxArgument: Addio Christopher Plummer. E grazie per la scena più bella di 'Tutti insieme appassionatamente' (The Sound of Music - 19… - giap87625642 : RT @MaxArgument: Addio Christopher Plummer. E grazie per la scena più bella di 'Tutti insieme appassionatamente' (The Sound of Music - 19… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Christopher Ainett Stephens choc a Verissimo: 'Mia madre e mia sorella uccise e forse bruciate'

... racconta la diagnosi di spettro autistico che ha ricevuto il figlio Christopher, di soli cinque ... Non penso sia un addio definitivo'.

Addio a Christopher Plummer, star di Sound of Music

Ma Christopher Plummer non era affatto finito. Aveva conquistato l'Oscar con Beginners Dopo esser stato candidato nel 2010 per The Last Station , nel 2012 aveva conquistato l'Oscar come miglior non ...

Addio a Christopher Plummer, star di 'Tutti insieme appassionatamente' ANSA Nuova Europa Addio Christopher Plummer, l'attore di Hollywood muore a 91 anni

Si è spento a 91 anni Christopher Plummer, noto per aver interpretato il capitano von Trapp in “Tutti insieme appassionatamente” accanto a Julie ...

Addio a Christopher Plummer

È morto a 91 anni l’attore canadese Christopher Plummer, noto tra le altre cose per il ruolo del capitano Von Trapp nel musical Tutti insieme appassionatamente (1965), insieme a Julie Andrews. Nel 201 ...

... racconta la diagnosi di spettro autistico che ha ricevuto il figlio, di soli cinque ... Non penso sia undefinitivo'.MaPlummer non era affatto finito. Aveva conquistato l'Oscar con Beginners Dopo esser stato candidato nel 2010 per The Last Station , nel 2012 aveva conquistato l'Oscar come miglior non ...Si è spento a 91 anni Christopher Plummer, noto per aver interpretato il capitano von Trapp in “Tutti insieme appassionatamente” accanto a Julie ...È morto a 91 anni l’attore canadese Christopher Plummer, noto tra le altre cose per il ruolo del capitano Von Trapp nel musical Tutti insieme appassionatamente (1965), insieme a Julie Andrews. Nel 201 ...