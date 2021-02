“A Chiusi è arrivata la terza ondata della pandemia”: focolaio Covid partito dalla scuola materna (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Nel Comune di Chiusi, in Toscana, è allarme Covid dopo lo scoppio di un focolaio nella scuola materna del Sacro Cuore. Su ottomila cittadini, 56 sono positivi e altri 143 sono in isolamento precauzionale. Pertanto, il sindaco Juri Bettollini ha disposto la chiusura dell’istituto e di tutti i parchi e i giardini pubblici oltre al divieto di consumare cibo e bevande in strada: “Numeri mai avuti, non c’eravamo mai trovati in questa condizione”. “Numeri mai avuti, non c’eravamo mai trovati in questa condizione. Siamo entrati in pieno nella terza ondata”. Non usa giri di parole Juri Bettollini, sindaco di Chiusi, in provincia di Siena, per descrivere nel corso di una diretta sulla propria pagina Facebook l’emergenza sanitaria che il suo Comune sta ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Nel Comune di, in Toscana, è allarmedopo lo scoppio di unnelladel Sacro Cuore. Su ottomila cittadini, 56 sono positivi e altri 143 sono in isolamento precauzionale. Pertanto, il sindaco Juri Bettollini ha disposto la chiusura dell’istituto e di tutti i parchi e i giardini pubblici oltre al divieto di consumare cibo e bevande in strada: “Numeri mai avuti, non c’eravamo mai trovati in questa condizione”. “Numeri mai avuti, non c’eravamo mai trovati in questa condizione. Siamo entrati in pieno nella”. Non usa giri di parole Juri Bettollini, sindaco di, in provincia di Siena, per descrivere nel corso di una diretta sulla propria pagina Facebook l’emergenza sanitaria che il suo Comune sta ...

