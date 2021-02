Yoshiro Mori: “Le donne parlano troppo durante le riunioni”. Dure critiche, poi le scuse (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le donne parlano troppo durante le riunioni. Se aumentiamo il numero dobbiamo ridurre il tempo per gli interventi oppure andranno avanti all’infinito“. Queste le parole di Yoshiro Mori, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Tokyo, che non sono passate inosservate ed hanno suscitato il risentimento di molti. L’83enne è stato infatti duramente criticato in patria, specialmente dall’ex campionessa di judo Kaori Yamaguchi – come riporta Kyodo News – ed è quindi tornato sui suoi passi. L’uomo ha infatti definito imprudenti le sue affermazioni ed ha chiesto scusa per la sua ennesima “gaffe”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Lele. Se aumentiamo il numero dobbiamo ridurre il tempo per gli interventi oppure andranno avanti all’infinito“. Queste le parole di, presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Tokyo, che non sono passate inosservate ed hanno suscitato il risentimento di molti. L’83enne è stato infatti duramente criticato in patria, specialmente dall’ex campionessa di judo Kaori Yamaguchi – come riporta Kyodo News – ed è quindi tornato sui suoi passi. L’uomo ha infatti definito imprudenti le sue affermazioni ed ha chiesto scusa per la sua ennesima “gaffe”. SportFace.

