Via libera agli anticorpi monoclonali per la cura del Covid: cosa sono e come funzionano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo molte polemiche e pressioni, la Commissione tecnico-scientifica dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha dato il via libera ai farmaci a base di anticorpi monoclonali in Italia. Si tratta di due prodotti, sviluppati da Regeneron (casirivimab/imdevimab, lo stesso usato in autunno su Donald Trump) e Eli Lilly (bamlanivimab), ma ovviamente secondo alcune specifiche condizioni in base alla legge n.648 del 1996 per questo tipo di procedure su preparati in corsi di sperimentazione clinica o utilizzati in altri paesi in assenza di alternative valide. Le decisioni dell'Aifa sono in linea con quelle delle autorità canadese e statunitense: i farmaci sono destinati a pazienti in fase precoce dell'infezione ma con alto rischio di evoluzione e aggravamento.

