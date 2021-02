Una bimba entra nella sua cameretta ed inizia ad urlare: la mamma si precipita da lei e trova uno spettacolo terrificante (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il video a fine articolo. Claudia Domrose, makeup artist tedesca vive ormai da qualche anno a Sidney in Australia, terra ancora selvaggia dove squali, serpenti, coccodrilli e soprattutto ragni la fanno da padrone. La sua casa si trova sulle spiagge a nord della grande città e qualche giorno fa ha fatto una scoperta veramente terrificante. Alle 10 del mattino sua figlia l’ha chiamata dalla sua camera perché c’erano alcuni ragni sulla finestra. (Continua..) Claudia ha subito riconosciuto il “ragno cacciatore”, fortunatamente uno dei ragni meno pericolosi che vivono in Australia. Il suo morso può procurare dolore intenso ma non è mortale. Davanti alla finestra ci sono le tende e quando Claudia le tira da parte, ecco spuntare 50 o 60 ragni che formano una massa vibrante. In quel momento sua figlia le dice di guardare dall’altra parte della ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il video a fine articolo. Claudia Domrose, makeup artist tedesca vive ormai da qualche anno a Sidney in Australia, terra ancora selvaggia dove squali, serpenti, coccodrilli e soprattutto ragni la fanno da padrone. La sua casa sisulle spiagge a nord della grande città e qualche giorno fa ha fatto una scoperta veramente. Alle 10 del mattino sua figlia l’ha chiamata dalla sua camera perché c’erano alcuni ragni sulla finestra. (Continua..) Claudia ha subito riconosciuto il “ragno cacciatore”, fortunatamente uno dei ragni meno pericolosi che vivono in Australia. Il suo morso può procurare dolore intenso ma non è mortale. Davanti alla finestra ci sono le tende e quando Claudia le tira da parte, ecco spuntare 50 o 60 ragni che formano una massa vibrante. In quel momento sua figlia le dice di guardare dall’altra parte della ...

MauroCapozza : RT @nuriachristine: A chi mi prende in giro perchè amo Conte vorrei dire che è meglio essere una bimba di conte che una zoccola di Berlusco… - banzailatoblu : dayane è letteralmente una bimba piango - _iosatura : Giulia sei una bimba #amici20 - gloriaparveth : - emmyliiiii : @A7las1918 Ho appena avuto una strana teoria e non so se possa avere senso but what if eri(?) la bimba piccola col… -