Un mese senza Peter e Laura: l’oscuro passato di Benno e la paura della famiglia (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ passato un mese da quando Peter e Laura Neumair sono stati visti l’ultima volta. Gli inquirenti non hanno dubbi: credono che a uccidere i due sia stato Benno. Ma il figlio dei Neumair continua a dirsi innocente e per questo non c’è stato ancora modo di trovare i corpi dei due. Benno non parla, le indagini vanno avanti e si scava nel passato di questa famiglia per provare a capire cosa sia successo quel maledetto giorno di gennaio. Di una cosa sono tutti certi, dai vicini ai familiari: da quando Benno era tornato in Italia, la vita dei coniugi Neumair era profondamente cambiata. Avevano fatto di tutto per aiutare il figlio che pare, fosse molto provato prima del suo rientro a casa. “Dobbiamo trattarlo con i guanti” avrebbe detto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’unda quandoNeumair sono stati visti l’ultima volta. Gli inquirenti non hanno dubbi: credono che a uccidere i due sia stato. Ma il figlio dei Neumair continua a dirsi innocente e per questo non c’è stato ancora modo di trovare i corpi dei due.non parla, le indagini vanno avanti e si scava neldi questaper provare a capire cosa sia successo quel maledetto giorno di gennaio. Di una cosa sono tutti certi, dai vicini ai familiari: da quandoera tornato in Italia, la vita dei coniugi Neumair era profondamente cambiata. Avevano fatto di tutto per aiutare il figlio che pare, fosse molto provato prima del suo rientro a casa. “Dobbiamo trattarlo con i guanti” avrebbe detto ...

