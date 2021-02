Ultime Notizie Roma del 04-02-2021 ore 12:10 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con il governo draghi si confronta con le forze politiche da oggi pomeriggio alle consultazioni Presidente della Repubblica Mattarella ha affidato l’incarico a Mario Draghi che ha accettato con riserva incontrato con te da oggi le consultazioni con le forze politiche parlerò con rispetto a tutto il Parlamento dice l’ex presidente della BCE draghi fino al 2023 di cerenzia il recovery va riscritto da capo Lasciamo lavorare il presidente incaricato maggioranza ci sarà dice il leader di Italia viva forse pensavano che potessero Taci darmi con qualche poltroncina di consolazione dopo tanti anni non hanno ancora capito che se sono convinto di una battaglia vado fino in fondo Cambiamo argomento giovani 61% è vittima di bullismo cyberbullismo ragazzi e ragazze esprimono ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio apriamo con il governo draghi si confronta con le forze politiche da oggi pomeriggio alle consultazioni Presidente della Repubblica Mattarella ha affidato l’incarico a Mario Draghi che ha accettato con riserva incontrato con te da oggi le consultazioni con le forze politiche parlerò con rispetto a tutto il Parlamento dice l’ex presidente della BCE draghi fino al 2023 di cerenzia il recovery va riscritto da capo Lasciamo lavorare il presidente incaricato maggioranza ci sarà dice il leader di Italia viva forse pensavano che potessero Taci darmi con qualche poltroncina di consolazione dopo tanti anni non hanno ancora capito che se sono convinto di una battaglia vado fino in fondo Cambiamo argomento giovani 61% è vittima di bullismo cyberbullismo ragazzi e ragazze esprimono ...

fanpage : Beppe Grillo dice NO a Mario #Draghi - fanpage : Il secco no a Mario Draghi di Danilo Toninelli. - fanpage : Il #M5S non appoggerà Mario #Draghi #crisigoverno - Calab_Magnifica : 76° anniversario della morte del Commissario eroe Giovanni Palatucci - fanpage : Il professor Locatelli smentisce le voci che lo vorrebbero alla guida del Ministero della Salute #GovernoDraghi -