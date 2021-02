Roma | El Shaarawy scalpita | prova a esserci contro la Juventus

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Lasta preparando la sfidaladi sabato. Buone notizie per Fonseca: Elverso la convocazione Laaffronterà lasabato alle 18. Giallorossi in campo questa mattina a Trigoria per preparare la sfida con i bianconeri. Secondo Tmw, Stephan Elha svolto parte dell’allenamento in gruppo e che va verso la convocazione per la gara di domani. Lavoro a parte per Chris Smalling e Pedro, mentre Fazio ha svolto individuale programmato. L’altro nuovo acquisto Reynolds ha continuato a lavorare a parte. Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : Bentornato, @OfficialEl92! ???? ?? - OfficialASRoma : ??? Paulo Fonseca sul ritorno di El Shaarawy alla Roma #ASRoma - italiaserait : Juve-Roma, El Shaarawy ci prova: Smalling e Pedro lavorano a parte - TUTTOJUVE_COM : QUI ROMA - A parte Smalling e Pedro, El Shaarawy verso la convocazione - fitzycfc : RT @DiMarzio: #Roma, sabato c'è la #Juventus: #ElShaarawy punta alla convocazione -

- Senza ombra di dubbio Stephan Elè stato uno degli acquisti più importanti del calciomercato invernale italiano. L'attaccante è tornato alladopo l'avventura di un anno e mezzo in ...! In casa, invece, anche oggi Edin Dzeko si è allenato in gruppo a differenza di Chris ... Buone notizie da Stephan El, che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e potrebbe sperare ...La Roma sta preparando la sfida contro la Juventus di sabato. Buone notizie per Fonseca: El Shaarawy verso la convocazione ...El Shaarawy corre verso la Juve, una falcata per volta. L’attaccante ha svolto oggi la prima parte dell’allenamento a Trigoria in modo individuale, poi si è aggregato al resto del gruppo. Fonseca sper ...