Roberta Siragusa, il fidanzato tenta il suicidio in carcere (Di giovedì 4 febbraio 2021) Pietro Morreale, il 19enne accusato di avere ucciso la fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni, protagonista di un gesto estremo in cella. Il fidanzato di Roberta Siragusa ha cercato di togliersi la vita in carcere. Pietro Morreale ha provato ad uccidersi dandosi fuoco all'interno della cella dove è detenuto nel carcere 'Burrafato' di Termini Imerese, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

