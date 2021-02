Quando inizia Mr. Wrong su Canale 5 con Can Yaman e Ozge (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Nel momento in cui scriviamo siamo ancora immersi nelle vicende d’amore di Can Divit e Sanem, nella soap turca di successo Daydreamer. Ma i fan dell’attore turco stanno aspettando l’arrivo della nuova serie romantica dal titolo “Mr.Wrong” che vede come protagonisti la bella Ozge Gurel e lo splendido Can Yaman. Quando inizia Mr. Wrong su Canale 5? Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie turca Mr.Wrong che vede protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel? Leggiamo insieme la L'articolo proviene da ChieChiera.it. Leggi su chiechiera (Di giovedì 4 febbraio 2021) . Nel momento in cui scriviamo siamo ancora immersi nelle vicende d’amore di Can Divit e Sanem, nella soap turca di successo Daydreamer. Ma i fan dell’attore turco stanno aspettando l’arrivo della nuova serie romantica dal titolo “Mr.” che vede come protagonisti la bellaGurel e lo splendido CanMr.su5? Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie turca Mr.che vede protagonisti CanGurel? Leggiamo insieme la L'articolo proviene da ChieChiera.it.

juana74_ : RT @sergiodesiena: Perché l'indifferenza inizia sempre quando non c'è più pazienza... Sempre... ??? - ZoEmilyLife : RT @sergiodesiena: Perché l'indifferenza inizia sempre quando non c'è più pazienza... Sempre... ??? - papiniste : RT @sergiodesiena: Perché l'indifferenza inizia sempre quando non c'è più pazienza... Sempre... ??? - appostapernoi : Michele quando inizia un discorso “GUARDÀÂÆÔ - sergiodesiena : Perché l'indifferenza inizia sempre quando non c'è più pazienza... Sempre... ??? -