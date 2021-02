Quali sono i difficili dossier che il governo Draghi erediterà dal Conte bis (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ieri Mario Draghi ha accettato, con riserva, l’incarico datogli dal presidente della Repubblica a formare un nuovo governo “di alto profilo”. I dossier che Draghi si troverà sul tavolo una volta iniziati i lavori sono tanti, e piuttosto difficili. Si passa dal piano vaccinale al Recovery Fund, fino alla riforma del Fisco fino e a temi come l’ex Ilva, la gestione Aspi e Alitalia. Tutti documenti rimasti letteralmente in sospeso durante il Conte bis. >> Leggi anche: Crisi governo, Renzi: «Draghi è la speranza del paese. L’odio di questi giorni mi ha fatto male» governo Draghi, Quali dossier erediterà Tra i difficili ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ieri Marioha accettato, con riserva, l’incarico datogli dal presidente della Repubblica a formare un nuovo“di alto profilo”. Ichesi troverà sul tavolo una volta iniziati i lavoritanti, e piuttosto. Si passa dal piano vaccinale al Recovery Fund, fino alla riforma del Fisco fino e a temi come l’ex Ilva, la gestione Aspi e Alitalia. Tutti documenti rimasti letteralmente in sospeso durante ilbis. >> Leggi anche: Crisi, Renzi: «è la speranza del paese. L’odio di questi giorni mi ha fatto male»Tra i...

sole24ore : Incarico a Draghi, quali sono le prossime tappe - NicolaPorro : Quali sono le condizioni che #Renzi ha imposto per far restare in sella #Conte? Ecco i 4 ministeri che rivendica ?? - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinem… - ciaopeople : Kodami, il magazine Ciaopeople diretto da @dianaletizia, si presenta al mercato con una ricerca in collaborazione c… - GhibliHot : @La7tv @gparagone ma finora perché non avete fatto tutto ciò che sta dicendo, da giorni e giorni, in TV? Quali sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Quali sono Incarico a Draghi, oggi al via le consultazioni con i partiti. Le tappe Il Sole 24 ORE Sequestrati tre immobili lusso a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Tre immobili per valore complessivo di circa 12 milioni, due dei quali in Corso Matteotti, e un credito bancario di 3 milioni, sono stati sequestratati stamani dalla Guardia ...

Cresce la digitalizzazione nel mondo degli eventi. Marco Venuti di Luther DSGN: «E’ iniziata l’era di un nuovo linguaggio»

La crescente digitalizzazione del mondo degli eventi permette oggi di costruire in modo flessibile e personalizzato un'esperienza utente dinamica e innovativa ...

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - Tre immobili per valore complessivo di circa 12 milioni, due dei quali in Corso Matteotti, e un credito bancario di 3 milioni, sono stati sequestratati stamani dalla Guardia ...La crescente digitalizzazione del mondo degli eventi permette oggi di costruire in modo flessibile e personalizzato un'esperienza utente dinamica e innovativa ...