Pasticcio Ajax in lista Uefa: dimenticato Haller, l'acquisto più caro della storia del club (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sebastien Haller doveva essere il fiore all'occhiello del mercato di riparazione dell'Ajax in vista dell' Europa League, ma qualcosa è andato storto. Infatti la campagna europea dei biancorossi sarà orfana del loro bomber a causa di un errore interno. Come riporta il portale De Telegraaf, i Lancieri hanno combinato un Pasticcio senza eguali al momento di compilare la lista Uefa, estromettendo per errore l'attaccante ivoriano. A confermare la gaffe ci ha pensato anche lo sconsolato tecnico Erik Ten Haag: "Una distrazione che non sarebbe dovuta accadere". Sebastien Haller escluso dalla lista Uefa, ma cosa è successo? Nelle ultime settimane in Italia si è parlato a lungo dell'incredibile svista capitata alla Roma in Coppa Italia: i capitolini ...

