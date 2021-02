Parma, Zirkzee si presenta: “Pronto ad adattarmi in Serie A, non sarà facile. Devo tanto a Lewandovski, Totti e Toni sono…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Parla il nuovo attaccante olandese del Parma, Joshua Zirkzee, che durante la conferenza stampa di presentazione accompagnato dal DS dei ducali, Marcello Carli, ha parlato della sua nuova esperienza nel campionato di Serie A, approdato alla corte del tecnico Roberto D'Aversa, in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco, squadra in cui ha avuto modo di avere come compagno di reparto l'attaccante della Nazionale polacca, Robert Lewandowski. Di seguito le dichiarazioni del neo acquisto della squadra emiliana.LA NUOVA ESPERIENZA IN ITALIA - "Ovviamente la passione del calcio italiano è nota. La tifoseria è importante e forte. Le sfide sono diverse, ma ritengo di poter dare un contributo e farò del mio meglio per aiutare. Il passaggio dalla Bundesliga potrà essere difficile ma farò quanto possibile per ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Parla il nuovo attaccante olandese del, Joshua, che durante la conferenza stampa dizione accompagnato dal DS dei ducali, Marcello Carli, ha parlato della sua nuova esperienza nel campionato diA, approdato alla corte del tecnico Roberto D'Aversa, in prestito con diritto di riscatto dal Bayern Monaco, squadra in cui ha avuto modo di avere come compagno di reparto l'attaccante della Nazionale polacca, Robert Lewandowski. Di seguito le dichiarazioni del neo acquisto della squadra emiliana.LA NUOVA ESPERIENZA IN ITALIA - "Ovviamente la passione del calcio italiano è nota. La tifoseria è importante e forte. Le sfide sono diverse, ma ritengo di poter dare un contributo e farò del mio meglio per aiutare. Il passaggio dalla Bundesliga potrà essere difficile ma farò quanto possibile per ...

