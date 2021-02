“Non sono un ostacolo al nuovo governo. Mi rivolgo al M5S: ci sono e ci sarò”. Conte non molla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – “Non sono un ostacolo al nuovo governo, mi rivolgo al M5S: io ci sono e ci sarò“, così il premier uscente Giuseppe Conte apre al premier incaricato Mario Draghi, invitando i 5 Stelle governisti a fare altrettanto. Così, con un intervento lampo davanti a Palazzo Chigi, con tanto di tavolino in mezzo alla piazza per i microfoni, Conte si schiera per la linea del dialogo, come aveva fatto poco prima il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio. E il premier dimissionario rinnova anche il dialogo con Pd e LeU. Con l’auspicio di restare uniti anche adesso. Conte: “I sabotatori cercarteli altrove” (la vittoria di Renzi gli brucia ancora tanto) Le consultazioni del premier ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – “Nonunal, mial M5S: io cie ci“, così il premier uscente Giuseppeapre al premier incaricato Mario Draghi, invitando i 5 Stelle governisti a fare altrettanto. Così, con un intervento lampo davanti a Palazzo Chigi, con tanto di tavolino in mezzo alla piazza per i microfoni,si schiera per la linea del dialogo, come aveva fatto poco prima il ministro degli Esteri uscente Luigi Di Maio. E il premier dimissionario rinnova anche il dialogo con Pd e LeU. Con l’auspicio di restare uniti anche adesso.: “I sabotatori cercarteli altrove” (la vittoria di Renzi gli brucia ancora tanto) Le consultazioni del premier ...

