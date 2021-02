Napoli | l’avvocato è nero e il giudice non gli crede | «Mi faccia vedere il tesserino | è laureato?»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 4 febbraio 2021) «Ci sono rimasto un po’ male, ma non voglio parlare di razzismo». Sta facendo già molto discutere il caso di Hilarry Sedu, avvocato italiano di origine nigeriana, che oggi ha vissuto un episodio spiacevole al Tribunale per i minorenni di, dove unonorario, nonndo che potesse essere un legale, gli ha chiesto ile se fosse davvero. Hilarry Sedu è anche consigliere dell’Ordine degli avvocati die alle ultime regionali in Campania si era candidato in una lista a sostegno di Vincenzo De Luca. L’esperienza professionale (e non solo), quindi, non manca al legale di origini nigeriane, che ha rivelato quanto accaduto stamattina, non senza un pizzico di ironia. «Era giunto il mio turno per la discussione di una causa, quando il neo magistrato ...