Napoli, giudice chiede ad un avvocato nero se è laureato: «Mi fa vedere il tesserino?» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha lasciato tutti basiti la storia dell’avvocato nero protagonista di uno spiacevole episodio di “idiozia” a Napoli: è successo al Tribunale dei Minorenni del capoluogo campano, dove il giudice onorario mettendo in dubbio il titolo di studio dell’avvocato ha chiesto persino di poterne vedere il tesserino. È stata la stessa vittima a raccontare quanto accaduto sui social. Leggi anche >> Omicidio Roberta Siragusa, effettuata l’autopsia prime indiscrezioni: «Corpo dilaniato» avvocato nero Napoli, situazione imbarazzante in aula: lo sfogo social Protagonista della vicenda il 34enne Hilarry Sedu: l’avvocato, italiano di origine nigeriana, è consigliere dell’Ordine degli Avvocati di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha lasciato tutti basiti la storia dell’protagonista di uno spiacevole episodio di “idiozia” a: è successo al Tribunale dei Minorenni del capoluogo campano, dove ilonorario mettendo in dubbio il titolo di studio dell’ha chiesto persino di poterneil. È stata la stessa vittima a raccontare quanto accaduto sui social. Leggi anche >> Omicidio Roberta Siragusa, effettuata l’autopsia prime indiscrezioni: «Corpo dilaniato», situazione imbarazzante in aula: lo sfogo social Protagonista della vicenda il 34enne Hilarry Sedu: l’, italiano di origine nigeriana, è consigliere dell’Ordine degli Avvocati di ...

