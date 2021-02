Mondiali Cortina 2021, nessun atleta sarà presente alla cerimonia d’apertura (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si svolgerà a porte chiuse la cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, in programma domenica 7 febbraio alle ore 18.00. Per via del Covid-19, nessun atleta potrà infatti essere presente all’inaugurazione della 46° edizione della manifestazione, che prenderà il via lunedì 8 febbraio. La portabandiera dell’Italia sarà Wendy Siorpaes, ex sciatrice alpina. Tutto pronto dunque per l’inizio di questi inusuali Campionati Mondiali, che si disputeranno senza pubblico e con tutti gli addetti ai lavori nella bolla di Cortina. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si svolgerà a porte chiuse ladeidi sci alpino di, in programma domenica 7 febbraio alle ore 18.00. Per via del Covid-19,potrà infatti essereall’inaugurazione della 46° edizione della manifestazione, che prenderà il via lunedì 8 febbraio. La portabandiera dell’ItaliaWendy Siorpaes, ex sciatrice alpina. Tutto pronto dunque per l’inizio di questi inusuali Campionati, che si disputeranno senza pubblico e con tutti gli addetti ai lavori nella bolla di. SportFace.

