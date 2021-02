Meeting Sport Solidarietà: 3 luglio in pista a Lignano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Appuntamento fissato ed inserito nel calendario della World Athletics quello del 32° Meeting internazionale di atletica leggera Sport Solidarietà che, il 3 luglio, porterà a Lignano campioni olimpici e mondiali, tra cui il team giamaicano, per un importante test prima delle Olimpiadi di Tokyo. La Nuova Atletica dal Friuli ASD del Patron Giorgio Dannisi è al lavoro per portare al Teghil il grande spettacolo Sportivo e solidale che, anche nel 2020, nonostante la pandemia, ha confermato la sua vocazione internazionale portando in pista 193 atleti di 15 paesi. Il programma gare è in fase di definizione ma, la strategica collocazione in calendario, rende Sport Solidarietà un appuntamento irrinunciabile: a 20 giorni dall’avvio della ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Appuntamento fissato ed inserito nel calendario della World Athletics quello del 32°internazionale di atletica leggerache, il 3, porterà acampioni olimpici e mondiali, tra cui il team giamaicano, per un importante test prima delle Olimpiadi di Tokyo. La Nuova Atletica dal Friuli ASD del Patron Giorgio Dannisi è al lavoro per portare al Teghil il grande spettacoloivo e solidale che, anche nel 2020, nonostante la pandemia, ha confermato la sua vocazione internazionale portando in193 atleti di 15 paesi. Il programma gare è in fase di definizione ma, la strategica collocazione in calendario, rendeun appuntamento irrinunciabile: a 20 giorni dall’avvio della ...

