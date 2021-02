Mario Draghi a Città della Pieve | dove il premier «è un cittadino come tutti gli altri»

Quirinale : #Quirinale, il Presidente #Mattarella riceve il Prof. Mario #Draghi - Quirinale : #Quirinale, le dichiarazioni alla stampa del Prof. Mario #Draghi al termine del colloquio con il Presidente… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - loreombra : RT @LegaSalvini: Salvini: 'Grillo vuole la tassa patrimoniale sui risparmi degli italiani, la Lega vuole il taglio delle tasse e la pace fi… - Lupo1960 : NON HANNO CAPITO CHI È MARIO DRAGHI CHE SE MOLLA SIAMO ROVINATI -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Draghi

... l'ira degli ex alleati: così ieri si è arrivati alla rottura Guerzoni Perché il Colle ha deciso di puntare su un esecutivo tecnico e non sul voto Casati Chi è, l'uomo che ha salvato l'...L'appoggio a un eventuale governo guidato dacontinua a far discutere il M5s, su cui pende il rischio scissione ( GLI AGGIORNAMENTI SULLA CRISI - LO SPECIALE ). La delicatezza della situazione emerge anche dal fatto che Beppe Grillo,...La giornata del 4 febbraio tra le consultazioni di Mario Draghi e le decisioni delle diverse forze politiche: LA DIRETTA ...In un’intervista al canale televisivo britannico Cnbc, Matteo Renzi si è mostrato entusiasta dell’incarico a Mario Draghi a nuovo premier dopo la scelta del presidente della Repubblica Sergio ...