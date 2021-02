Madre salva la figlia dai sicari che volevano ucciderla | fingendosi lei

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilo era stato assoldato dal fratello della vittima, il quale voleva far sparire la nipote dopo averla abusata sessualmente anni prima. L’amore di unava sempre oltre ogni limite, anche oltre la vita stessa, come lo dimostra questo fatto di cronaca direttamente dalla Louisiana, dove Brittany Cormier è stata uccisa da deiper difendere la vita della. La ragione dietro l’atto violento è legata alla sparizione delladi Brittany architettata dal fratello e zio della vittima, Beaux Cormier, il quale voleva disfarsi della nipote per evitare che testimoniasse a processo gli abusi sessuali che le aveva inflitto nel marzo dello scorso anno. Cosi il mandante dell’assassinio ha pagato due suoi amici, Andrew Eskine e Dalvin Wilson, per far si che la ragazza ...