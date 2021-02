L'Europa sia unita sul dramma dei migranti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel libro ‘A5405. Il coraggio di vivere’ il sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti Nedo Fiano, recentemente scomparso, racconta tra gli altri un episodio della sua prigionia che mi è sempre rimasto impresso: a un suo compagno vengono a un certo punto rubate le scarpe. Nella scoperta del furto c’è tutto l’orrore per quello che quel furto comporta: la morte. Perché in un campo di concentramento, in mezzo alla neve dell’inverno, non avere più di che proteggere i piedi significa l’assideramento. Pensavo ingenuamente che scene come queste in Europa fossero relegate nell’archivio dei ricordi più terribili della miseria umana. Eppure a vedere certe immagini che arrivano dai campi profughi della Bosnia - migliaia di persone malvestite, anche bambini, in mezzo alla neve e malamente coperti da tendoni improvvisati - il pensiero vi corre inevitabilmente. E se non c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel libro ‘A5405. Il coraggio di vivere’ il sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti Nedo Fiano, recentemente scomparso, racconta tra gli altri un episodio della sua prigionia che mi è sempre rimasto impresso: a un suo compagno vengono a un certo punto rubate le scarpe. Nella scoperta del furto c’è tutto l’orrore per quello che quel furto comporta: la morte. Perché in un campo di concentramento, in mezzo alla neve dell’inverno, non avere più di che proteggere i piedi significa l’assideramento. Pensavo ingenuamente che scene come queste infossero relegate nell’archivio dei ricordi più terribili della miseria umana. Eppure a vedere certe immagini che arrivano dai campi profughi della Bosnia - migliaia di persone malvestite, anche bambini, in mezzo alla neve e malamente coperti da tendoni improvvisati - il pensiero vi corre inevitabilmente. E se non c’è ...

