(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una scena a dir poco imbarazzante con un avvocatodiscriminato da undurante un processo: ecco cosa è accaduto. avvocato(web source)Il nuovo anno non sembra aver reso la popolazione più buona ed un episodio accaduto a Napoli lo testimonia al meglio. Un avvocatoè stato infatti discriminato dal. Episodio che ha dell’incredibile e che ha scatenato svariate reazioni sul web. La vittima in questione, Hilarry Sedu, ha infatti raccontato la spiacevole vicenda sul proprio profilo facebook manifestando il suo malcontento e rabbia per quanto dovuto subire. L’avvocatodiscriminato in Tribunale avvocato(web source)Se col contagio da Coronavirus l’Italia sembrava aver visto di tutto, oggi ci si è stati smentiti ...

fattoquotidiano : Napoli, la giudice onoraria chiede all’avvocato di colore: “Ma lei è laureato?”. Lui si sfoga sui social: “Non è ra… - zazoomblog : “Lei è laureato?”: giudice razzista non crede all’avvocato nero - #laureato?”: #giudice #razzista #crede - FabioTumbiolo : Napoli, la giudice onoraria chiede all’avvocato di colore: “Ma lei è laureato?”. Lui si sfoga sui social: “Non è ra… - lucadatorre : @Nicolametrano @venere_dirimmel Lei è laureato all'università della vita, con pieni voti e abbraccio accademico - Arkos71 : Vostro onore lei é un coglione! -

Ultime Notizie dalla rete : Lei laureato

Radio Popolare

... il secondo, invece, si èa Milano, presso l'università Bocconi, ed è impiegato presso la ... spero che almenolo sappia' . Risposta analoga fu data quando si sparsero voci su una sua ...... dirigente di una multinazionale di biotecnologie, mamma di due bambine; Giacomo Draghi ,... La prima, nel 2015, per una foto diventata virale : un paparazzo colsee il marito che si ...È accaduto al Tribunale dei Minorenni di Napoli. L'avvocato vittima dell'episodio: "Non è razzismo, è solo idiozia" ...Tornerà da noi non appena potranno tenersi eventi in presenza”. Così i giovani avvocati foggiani di Aiga in un post social È anche un Amico brillante, preparato e simpatico. È stato nostro gradito osp ...