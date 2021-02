Lancia - Tutti i dettagli della nuova Ypsilon (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Lancia muove i primi passi della sua nuova strategia firmata Stellantis presentando la versione aggiornata della Ypsilon. Rispetto ai precedenti model year la piccola italiana cambia volto, presentandosi con un frontale totalmente rinnovato, a partire dai fari, pur confermando la stessa base meccanica del modello uscente. Sulla cinque porte ibrida debuttano anche un nuovo infotanment e il kit Ecochic: proposto di serie su tutta la gamma, è pensato per mantenere pulito e igienizzato l'abitacolo. In aggiornamento Leggi su quattroruote (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lamuove i primi passisuastrategia firmata Stellantis presentando la versione aggiornata. Rispetto ai precedenti model year la piccola italiana cambia volto, presentandosi con un frontale totalmente rinnovato, a partire dai fari, pur confermando la stessa base meccanica del modello uscente. Sulla cinque porte ibrida debuttano anche un nuovo infotanment e il kit Ecochic: proposto di serie su tutta la gamma, è pensato per mantenere pulito e igienizzato l'abitacolo. In aggiornamento

