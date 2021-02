La lingua francese: le origini linguistiche del latino vulgus (Di giovedì 4 febbraio 2021) La lingua francese nasce dalla famiglia delle lingue indoeuropee, tra le distinzioni delle lingue romanze. In Francia, la lingua madre trova la propria diffusione, nelle aree oltre mare nel continente europeo. Mentre la predominanza linguistica comprende altri territori, come: Québec, New Brunswick, Belgio, isole caraibiche, Svizzera, Oceano Indiano, Lussemburgo e Principato di Monaco. Oggi, il Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lanasce dalla famiglia delle lingue indoeuropee, tra le distinzioni delle lingue romanze. In Francia, lamadre trova la propria diffusione, nelle aree oltre mare nel continente europeo. Mentre la predominanza linguistica comprende altri territori, come: Québec, New Brunswick, Belgio, isole caraibiche, Svizzera, Oceano Indiano, Lussemburgo e Principato di Monaco. Oggi, il

Ultime Notizie dalla rete : lingua francese Bufera incesto in Francia, accuse anche all'attore Richard Berry

Anche l'attore francese Richard Berry finisce nella bufera delle accuse di incesto, nel suo caso ad opera della ... In un post su Instagram, afferma di essere stata "baciata sulla bocca con la lingua" ...

Golden Globe 2021, le nomination

L'Italia è presente con La vita davanti a sé , tra i candidati per la miglior canzone e tra i film in lingua straniera (ma è italiano anche il regista del film francese Due , Filippo Meneghetti). La ...

Certificazioni linguistiche riconosciute dal ministero: elenco enti aggiornato. Decreto Orizzonte Scuola Indiscrezione: la nuova Fiat Panda potrebbe utilizzare una nota piattaforma PSA

L'indiscrezione dice che la nuova Panda potrebbe nascere sulla piattaforma CMP di PSA: sarebbe quindi stretta parente della nuova Citroen C3 ...

L’inglese resterà la lingua ufficiale dell’Ue nonostante Brexit

A scomparire dai confini europei sarà piuttosto l’accento british a favore di un euro-inglese, una lingua franca che a Bruxelles è sempre più in competizione col francese ...

